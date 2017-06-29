На одном из военных полигонов прошли испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар". Об этом сообщает Конструкторское бюро "Луч" в Facebook.
"Ракетный комплекс "Корсар" успешно поразил бронированную цель типа танк на расстоянии свыше 2 тыс. метров в условиях сильного бокового ветра. Все поражения - в верхний бронированный лист цели, что гарантирует полное уничтожение боевой машины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам испытаний "Корсару" поставили оценку "отлично".
Напомним, в апреле состоялся очередной удачный этап испытаний украинского ракетного комплекса "Ольха".