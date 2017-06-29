Прокуратура оценивает общие убытки Украины из-за действий Януковича в 1,8 трлн грн

Прокуратура обвиняет экс-президента Виктора Януковича в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины. Общие убытки, которые Украина получила из-за действий экс-президента, оценивают в 1 трл 800 млрд 352 млн грн.

Об этом говорится в обвинительном акте, который прокуроры зачитывают на судебном заседании, передает Украинская правда.

Согласно тексту обвинения, сразу после прибытия в Российскую Федерацию в конце февраля 2014 года Янукович вступил в сговор с властями России для получения преференций и дальнейшего проживания на территории РФ.

В частности, Россия использовала Януковича как якобы действующего президента Украины для легитимизации присутствия российских войск в Украине и оккупации части украинской территории.

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Формальным поводом для этого было письмо Януковича от 1 марта 2014 года к президенту России и Совету Федерации РФ с призывом ввести российские войска в Украине.

Также Янукович поддержал обращение Сергея Аксенова о "предоставлении помощи крымчанам" к Владимиру Путину.

"Умышленными и противоправными действиями Янукович предоставил иностранному государству помощь против своего государства, а также способствовал ведению агрессивной войны", - резюмировал прокурор.

Напомним, 29 июня Оболонский районный суд Киева принял решение о начале специального судебного производства в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича.