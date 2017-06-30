Подальше от России и Совка. Кто и что является главной надеждой для будущего Украины

На вопросы нашей анкеты ответили 3000 человек по всей Украине, включая свободные районы Донецкой и Луганской областей. С точки зрения социологии это полностью репрезентативная выборка, ведь обычно для получения среза общественных настроений социологи опрашивают не более 2000. Таким образом, мы располагаем точным знанием о том, что на самом деле думают люди о происходящем в стране по итогам первого полугодия 2017-го. Тем не менее для получения наиболее глубокого анализа мы также воспользовались данными других исследований социологической группы "Рейтинг", проведённых в тот же период и находящихся в публичном доступе.

1

Разрыв связей с Россией

Большинство респондентов считает, что украинскому бизнесу удастся найти новые рынки сбыта на замену российским и максимально ограничить экономические связи с Россией. За ограничение экономических связей с РФ высказались почти 60% опрошенных, и лишь 30% хотят расширения торговли с РФ или хотя бы сохранения её в прежнем объёме. Среди последних преобладают жители восточных регионов и юга Украины, а также пожилые люди и избиратели Оппозиционного блока.

Уверенность противников бизнеса с северным соседом в своей правоте укрепляет и официальная статистика, по результатам которой в 2016 году экспорт в страны ЕС увеличился на 3,7%, а в страны СНГ — упал на 23,7%. Однако Россия по-прежнему остаётся самой крупной площадкой сбыта для украинского бизнеса. В 2016-м в РФ продано товаров на $3,6 млрд — это почти 10% всего украинского экспорта.

2

Восстановление торговли с ОРДЛО

Мнения украинцев о блокировании товарных потоков между Украиной и "ДНР/ЛНР" разделились. Около 43% опрошенных считают это решение правительства неправильным. Интересно, что среди противников торговли с ОРДЛО по большей части население запада страны, жители сёл и молодёжь. И почти столько же (40%) выступают за. Ещё 13% считают, что нужно расширять экономические и гуманитарные полномочия территориям из зоны АТО.

Блокада торговых путей уже привела к потере части металлургии и источника дешёвого угля для ТЭС. В стране почти полгода действует чрезвычайное положение в энергетике, а поставки антрацита из дальнего зарубежья так и не налажены. С августа украинцев ждут плановые отключения электроэнергии из-за нехватки топлива для генерации. С другой стороны, именно блокада заставила украинскую генерацию диверсифицировать поставки угля и показала ненадёжность и зыбкость экономических связей с ОРДЛО.

3

Субсидии на коммуналку

Больше половины опрошенных хотят, чтобы государство и дальше помогало им платить за коммунальные услуги, предоставляя субсидии. Лишь менее трети респондентов предпочли бы вместо этого материальную помощь для повышения энергоэффективности, в том числе утепления зданий, благодаря чему они смогли бы уменьшить потребление энергоносителей и дальше уже самостоятельно платить за коммуналку.

Украинцы привыкли к государственному патернализму, который культивировался во времена СССР. "Как ни апеллируй к патриотизму, пока нет финансовых стимулов, человеку легче оформить субсидию и переложить свои проблемы на других налогоплательщиков", — считает эксперт гражданской сети "Опора" в сфере ЖКХ Татьяна Бойко.

Кроме того, среди субсидиантов довольно много людей, скрывающих реальные доходы ради получения государственной помощи. Сокращение соцнормативов потребления услуг и ужесточение требований по декларированию доходов неминуемы.

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4

Единая страна

С весны 2014 года, то есть с начала военной агрессии в Донбассе, риторика российской пропагандисткой машины ориентирована на необходимость федерализации Украины. Якобы это единственный выход страны из кризиса. Внятных аргументов, зачем федерализация стране, которая успешно внедряет реформу децентрализации и обеспечивает необходимые "широкие полномочия регионам", нет. Радует только, что спустя три года после Революции достоинства украинцы предпочитают сами разбираться с внутренними проблемами своей страны: число сторонников унитарного устройства Украины растёт с каждым годом. Если в 2015-м унитарную Украину поддерживало 56% населения, то теперь за её соборность выступает больше 60% украинцев.

5

Курс на Европу

Заработавший в июне безвизовый режим с Евросоюзом в очередной раз доказал украинцам правильность выбранного геополитического курса. Сегодня половина опрошенных убеждены, что Украина должна стать полноценным членом Европейского союза. Примечательно, что желание стать частью ЕС зародилось задолго до Революции достоинства. Ещё в 2011 году в Украине был рекордный процент сторонников присоединения к ЕС — 74%. Впоследствии таких ярко выраженных проевропейских настроений уже не наблюдалось. Однако количество украинцев, выступающих за евроинтеграцию, с тех пор уменьшилось несущественно: с 2012 года половина населения стабильно предпочитает сближение с Брюсселем, а не с Москвой.

6

Новый союзник

"Вступление Украины в НАТО для РФ — это как электрический стул для маньяка", — заявил на днях Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны. За неделю до этого Верховная Рада утвердила вопрос членства Украины в НАТО основным вектором внешней политики. Принятие депутатами этого решения вовсе не говорит о том, что уже через год украинцы будут полноценными членам Альянса. Процесс вступления Украины в НАТО может растянуться на десятилетия. Последние социологические исследования показывают, что украинцы не только готовы ждать, но и открыты к сотрудничеству с Североатлантическим альянсом. Процент согласных на членство в НАТО растёт с каждым годом: в 2012-м только каждый пятый был за Альянс, в 2014-м у этой идеи было 39% сторонников. Сегодня цифра составляет 43%.

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7

Крым — это Украина

Спустя три года после аннексии Крыма этот вопрос всё ещё остаётся кровоточащей раной для всей Украины. Несмотря на небольшой процент украинцев, смирившихся с потерей территории, преимущественное большинство населения убеждено, что Украина должна использовать все возможности для возвращения полуострова. Тем более что международная поддержка нашей страны в этом вопросе сегодня так же сильна, как и весной 2014 года. Даже Белый дом во главе с Дональдом Трампом, испытывающим определённые симпатии к Кремлю и лично Владимиру Путину, признал, что никогда не согласится с аннексией Крыма. "Президент Трамп очень ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство осуществит деэскалацию насилия в Украине и вернёт Крым", — заявил в феврале 2017-го на пресс-конференции представитель Белого дома Шон Спайсер.

8

Цифровое общество

Как показывают мировые тенденции, проникновение интернета в жизнь общества способствует развитию демократии, усилению гражданских свобод и повышению открытости экономики. Некоторые мыслители говорят даже о цифровой революции, которая кардинальным образом меняет не только наш способ коммуникации, но и общество в целом. В самом деле, пользователь интернета, в отличие от человека, получающего информацию только из печатных СМИ, имеет шанс больше узнать о событиях во всём мире и сделать это значительно быстрее. К тому же он получает возможность сравнивать условия жизни в своей стране и в других государствах. В свете этих трендов ситуация в украинском обществе выглядит обнадёживающей: если пять лет назад более половины украинцев не пользовались интернетом никогда, то сегодня таких только треть. А количество тех, кто использует цифровые источники информации ежедневно, возросло с 24% в 2012 году до 40%.

9

Прощай, Совок

Если в соседней России больше половины жителей до сих пор жалеют о распаде СССР, то в Украине совершенно иная тенденция. В 2010 году почти половина населения тосковала по всему советскому, а спустя 7 лет 53% украинцев таки распрощались с иллюзиями о Советском Союзе и хотят жить в независимой Украине. При этом статистика тех, кто всё ещё мечтает вернуться в СССР, печальная — каждый третий украинец в душе скучает по Совку. Положительное в этой ситуации только то, что большинство из них — это люди старшего возраста. Они до сих пор живут с верой, что "тогда было лучше и хлеб кирпичиком по 12 копеек". Проглотить этот советский осадок Украина сможет спустя годы, со сменой поколений.

10

Религиозный вопрос

В конце мая парламент раскололся на два лагеря. Коалиция выступала за принятие ряда законов о регулировании деятельности церкви, позволяющих государству влиять на религиозные организации, каноническое руководство которыми осуществляется из страны-агрессора. Оппозиция была категорически против нововведений, считая, что это приведёт к притеснению прав определённых церквей. К счастью, в религиозных вопросах украинское общество занимает более здравую и взвешенную позицию, чем политики. Подавляющее большинство украинцев не одобряют попыток государства вмешиваться в жизнь религиозных общин и церквей. Более половины опрошенных считают, что судьбу церкви и храмов должны решать сами верующие, прихожане конкретной церкви. Даже руководящим органам церкви может доверить судьбу храмов лишь каждый пятый. В таких глубоко интимных вопросах, как вера, украинцы привыкли доверять себе самим и своему ближайшему окружению.