СМИ: ГПУ будет просить снять неприкосновенность с Добкина

Генеральная прокуратура готовит представление на снятие депутатской неприкосновенности с члена фракции Оппозиционного блока Михаила Добкина. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.
В пресс-службе Генпрокуратуры изданию фамилию подозреваемого не подтвердили, но и не опровергли, отметив, что представление на снятие неприкосновенности должны подписать до конца текущей недели.
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Ранее ГПУ направила в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с пяти депутатов. Представления касаются депутатов Евгения Дейдея (Народный фронт), Алексея Довгого (Воля народа), Андрея Лозового (Радикальная партия), Борислава Розенблата (БПП), Максима Полякова (Народный фронт).