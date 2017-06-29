В Киеве зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции

16 человек оказались в больнице после употребления суши

В Киеве 16 человек попали в больницы в результате вспышки острой кишечной инфекции, которая, возможно, связана с употребление суши в заведении общественного питания "Суши Лэнд Евразия" на улице Дмитриевской. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

"В Киеве зарегистрировано 16 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди жителей города, возможно связанных с употреблением пищевых продуктов в общепите", - говорится в сообщении.

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Все больные находятся на стационарном лечении в клинических больницах №4 и №9. Они связывают свои отравления с употреблением суши "Калифорния", "Филадельфия", "Унаги", "Золотой дракон" и других.

Отмечается, что в ресторане провели внеплановое обследование, изъяли продукцию, которая связана с возможным отравлением, и отправили образцы продуктов питания на исследование.

На данный момент заведение временно не работает.