СМИ: В российской тюрьме 20-летнего украинца довели до суицида

В тюменской исправительной колонии №2 (Российская Федерация) 20-летнего гражданина Украины Станислава Трунякова за несколько месяцев довели до суицида. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на правозащитника Владимира Осечкина.

25 июня заключенный Станислав Труняков был обнаружен повешенным в одной из камер без признаков насильственной смерти. Он был осужден на семь лет по обвинению в перевозке партии наркотиков. По словам правозащитника, в колонии местные криминальные авторитеты вымогали у Трунякова деньги, угрожая побоями и изнасилованием и, в конце концов, довели до суицида.

"Три дня назад к нам на "горячую линию" поступило сразу несколько сообщений от разных людей, которые находятся в колонии №2 Тюменской области. Они сообщили о том, что молодого парня, 20-летнего (гражданина Украины, - ред.) Станислава довели до самоубийства: в отношении него были унижения, пытки, его жестоко несколько раз избивали так называемые смотрящие в этой колонии, у него вымогали денежные средства", - отметил Осечкин.

По информации одного из источников в колонии, за несколько часов до самоубийства Труняков обращался к сотрудникам администрации колонии с просьбой предоставить ему безопасное место и оградить от криминалитета. Но начальство отказало молодому человеку в защите.

Осечкин подчеркнул, что написал открытое заявление руководству ФСИН, в Следственный комитет и в прокуратуру с требованием разобраться с ситуацией в колонии. По мнению правозащитника, в исправительном учреждении действует коррупционная схема: криминальные авторитеты вымогают крупные суммы денег у других заключенных и делятся с сотрудниками колонии.