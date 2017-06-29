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Главная » Страна » Суд по делу Януковича продолжится 6 июля

Суд по делу Януковича продолжится 6 июля

Суд по делу Януковича продолжится 6 июля
Фото: depo.ua

Судьи начнут исследовать письменные доказательства

29.06.17 12
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Оболонский районный суд Киев продолжит рассмотрение дела беглого экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, 6 июля. Об этом сказал председательствующий судья Владислав Девятко, передает 112 Украина.

"Мы объявляем перерыв до 10:00 6 июля. В 10:00 6 июля мы начнем исследовать письменные доказательства по делу", - сказал судья.

Напомним, 29 июня Оболонский районный суд Киева принял решение о начале специального судебного производства в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича. 

Прокуратура обвиняет экс-президента Виктора Януковича в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины. Общие убытки, которые Украина получила из-за действий экс-президента, оценивают в 1 трл  800 млрд 352 млн грн.

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