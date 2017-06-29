Суд по делу Януковича продолжится 6 июля

Оболонский районный суд Киев продолжит рассмотрение дела беглого экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, 6 июля. Об этом сказал председательствующий судья Владислав Девятко, передает 112 Украина.
"Мы объявляем перерыв до 10:00 6 июля. В 10:00 6 июля мы начнем исследовать письменные доказательства по делу", - сказал судья.
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Напомним, 29 июня Оболонский районный суд Киева принял решение о начале специального судебного производства в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича.
Прокуратура обвиняет экс-президента Виктора Януковича в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины. Общие убытки, которые Украина получила из-за действий экс-президента, оценивают в 1 трл 800 млрд 352 млн грн.