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Главная » Страна » Аласания: Сумма штрафа за недопуск Самойловой на Евровидение может составить до $200 тыс.

Аласания: Сумма штрафа за недопуск Самойловой на Евровидение может составить до $200 тыс.

Аласания: Сумма штрафа за недопуск Самойловой на Евровидение может составить до $200 тыс.
Зураб Аласания / Фото: Фото: 1tv.com.ua

Европейский вещательный союз даже подумывал отстранить Украину от конкурса

29.06.17 186
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Европейский вещательный союз, который занимается организацией Евровидения, собирается оштрафовать Украину за недопуск на конкурс российской представительницы Юлии Самойловой.

Сумма штрафа может составить до $200 тыс. Об этом заявил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания в эфире телеканала "112 Украина".

"Сумма штрафа может составить до 200 тыс. евро, которые будет обязана выплатить Национальная общественная телерадиокомпания", - сообщил он.

У НОТУ есть 20 суток на обжалование этого решения.

"Будем обжаловать решение в наблюдательном совете Евровидения, хотя есть ощущение, что это ни к чему не приведет. Собственно, окончательное решение ими принято", - пояснил Аласания.

Он подчеркнул, что ранее рассматривался также вариант отстранения Украины от участия в будущих конкурсах на год или больше, однако было принято решение ограничиться штрафными санкциями.  

При этом Аласания заявил, что Европейский вещательный союз оштрафует также и Россию.

"Поэтому, насколько известно, решили все обнулить: а именно, Россию также оштрафуют за то, что они, вопреки взятым обязательствам, предложили к участию в конкурсе певицу, которая нарушила закон Украины. И все - после этого предложат начать с чистого листа", - подытожил глава НОТУ.

Напомним, 22 марта СБУ запретила певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве, въезд в Украину сроком на три года.

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму, чем нарушила украинское законодательство, поскольку въехала на территорию Крыма с нарушением установленного Украиной порядка.

В Европейском вещательном союзе предложили российскому Первому каналу организовать телемост, через который будет транслироваться выступление представительницы РФ Юлии Самойловой на конкурсе Евровидение в Киеве.

23 марта российский "Первый канал" отклонил предложение Европейского вещательного союза о дистанционном участии певицы Юлии Самойловой в международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве.

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