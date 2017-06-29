Послы Евросоюза одобрили Соглашение об ассоциации с Украиной

Послы стран Евросоюза сегодня, 29 июня, одобрили Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

Министры стран ЕС окончательно утвердят Соглашение 11 июля, а вступит в силу документ уже 1 сентября.

"В настоящее время послы ЕС одобрили соглашение с Украиной. Министры дадут окончательное утверждение 11 июля и, наконец, (соглашение, – ред.) вступит в силу 1 сентября", – написал Йозвяк.

EU ambs have now green lighted the #Ukraine assoc agreement. ministers will give final approval 11/7 & it finally enters into force on 1 Sep — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 29 июня 2017 г.

Напомним, в Брюсселе (Бельгия) сегодня, 29 июня, проходит третье заседание Комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В рамках заседания Комитет ассоциации обсуждает комплекс вопросов политического, энергетического, экономического и секторального сотрудничества. Также планируется дать оценку выполнения Соглашения об ассоциации и рассмотреть механизмы мониторинга, внедрения и координации его институциональных основ.