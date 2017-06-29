Комитет Сената США одобрил решение о $500 млн и летальном оружии для Украины

Комитет Сената США по вооруженным силам призвал к принятию новых мер по противодействию враждебным действиям России за рубежом. Об этом сообщает Голос Америки.

В частности, американские законодатели предлагают начать разработку ракеты средней дальности, выделить средства на поддержку союзников в Европе, а также выделить Украине помощь в сфере безопасности в размере $500 млн, включая поставки летального оружия.

Среди этих мер – разработка новой программы создания наступательного ракетного оружия наземного базирования, запрет на использование Пентагоном программного обеспечения российской компании и требование о том, чтобы Пентагон отчитался перед законодателями о российской гибридной войне.

Подготовленный комитетом вариант законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону на 2018 год, одобренный вечером 28 июня, также предусматривает выделение Украине помощи в сфере безопасности в размере $500 млн для борьбы с пророссийскими сепаратистами, включая поставки летального оружия.

Он также продолжает действующий запрет на прямое сотрудничество Пентагона с российскими военными, введенный после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Кроме того, комитет одобрил выделение $4,6 млрд на Европейскую инициативу сдерживания - проект Пентагона, направленный на укрепление безопасности на восточном фланге Европы.

Около $100 млн из этой суммы пойдут на поддержку совместной программы, в рамках которой Пентагон помогает странам Балтии "повысить свою сопротивляемость и нарастить потенциал для сдерживания российской агрессии".

Этой инициативе предшествовали выводы высокопоставленных представителей американской разведки о том, что российская власть пыталась повлиять на президентские выборы в США в пользу президента Дональда Трампа.

Комитет указал на эти усилия, как на одну из причин своей жесткой позиции в отношении Москвы.

"Комитет считает, что Соединенные Штаты должны принять дополнительные меры для сдерживания российской агрессии, как за ее пределами, так и в киберпространстве. Россия продолжает оккупировать Крым, дестабилизировать обстановку в Украине, угрожает нашим союзникам (по НАТО), нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности(РСМД) и поддерживает режим Асада в Сирии", - говорится в описании законопроекта.

"В рамках беспрецедентной атаки на наши основные интересы и ценности Россия вела активную целенаправленную кампанию по подрыву репутации американской демократии с целью повлиять на результаты президентских выборов 2016 года", - отметили члены комитета.

Законопроект санкционирует выделение $65 млн на программу исследований и разработки ракеты средней дальности наземного базирования, чтобы начать сокращать разрыв, который возник в результате нарушения Россией договора о РСМД, но так, чтобы это не было нарушением договора со стороны США.