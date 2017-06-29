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Главная » Страна » В деле Шеремета нет серьезного прогресса, – Луценко

В деле Шеремета нет серьезного прогресса, – Луценко

В деле Шеремета нет серьезного прогресса, – Луценко
Юрий Луценко / Фото: УНИАН

Подробностей расследования генпрокурор не сообщил

29.06.17 87
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Серьезный прогресс в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета отсутствует. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью Радио Свобода.

"По поводу Шеремета, к сожалению, серьезного прогресса пока не наблюдается", – сказал Луценко.

Подробностей расследования генпрокурор не сообщил.

Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п.5 ст.115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц").

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

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