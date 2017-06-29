В Раду внесено представление о привлечении Добкина к уголовной ответственности

ГПУ считает, что Добкин может быть причастен к завладению 78 га земельных участков в Харькове

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду Украины представление о привлечении народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина к уголовной ответственности. Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

"Внес в ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина, в действиях которого усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействии мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова стоимостью более 220 млн гривен", - написал он.

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Напомним, 28 июня Луценко сообщал, что Генеральная прокуратура Украины работает над представлением о снятии неприкосновенности еще с одного народного депутата.

"В день Конституции работаем над очередным представлением о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата. Считаем дни, чтобы уложиться в процедуру до каникул Верховной Рады", - написал он в соцсети.

Луценко надеется, что большинство депутатов найдет возможность положительно проголосовать на комитете и в зале, чтобы "правоохранители имели возможность установления истины".