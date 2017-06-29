АТО: обстановка осложняется

Обстановка в районе проведения антитеррористической операции осложняется. Российско-террористические бандформирования не только продолжают нарушать достигнутые договоренности о перемирии, но и все чаще применяют запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С начала суток по состоянию на 18:00 боевики 11 раз обстреливали позиции ВС Украины. Напряженная ситуация на Донецком направлении. Зато на Луганщине после интенсивных вражеских обстрелов, которые состоялись накануне, установившееся относительное затишье.

Несмотря на вражеские обстрелы, потерь среди бойцов сил АТО сегодня не было.

Приморское направление. На этом участке линии соприкосновения все вражеские обстрелы состоялись еще до рассвета. В частности, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по нашим опорных пунктах вблизи Талаковки и Гнутово. Неподалеку Павлополя противник применял крупнокалиберные пулеметы. А наши укрепления в районе Водяного попали под вражеский обстрел из вооружения БМП.

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Донецкое направление. На этой части фронта пророссийские бандформирования сосредоточили свою огневую активность в южном пригороде Авдеевки и несколько юго-восточнее – в районе поселка Каменка. Захватчики несколько раз открывали по позициям украинских защитников плотный огонь из минометов различных калибров, танков, а также разнообразного пехотного вооружения. Вражеские обстрелы из этих средств огневого поражения фактически не прекращались в течение всего дня.