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Террористку с позывным "Тереза" приговорили к 11 годам тюрьмы

Террористку с позывным "Тереза" приговорили к 11 годам тюрьмы
Фото: ednist.info

Гражданка РФ участвовала в допросах пленных на оккупированных террористами территориях, координировала боевиков-разведчиков

29.06.17 602
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Киевский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор в отношении сотрудницы так называемого "министерства государственной безопасности "ДНР", гражданки РФ Ларисы Чубаровой с позывным "Тереза" и приговорил ее к 11 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Киевский районный суд Харькова признал Чубарову виновной в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства (ч.4 ст.260, ч.1 ст.263, ч.1 ст.110 УК Украины).

Как было установлено, Чубарова в начале 2014 года стала активной участницей харьковского "антимайдана" и участвовала в пророссийских протестных акциях.

Прокуратура доказала в суде, что в июня 2014 года женщина решила принять участие в деятельности террористической организации "ДНР" и уехала в Донецкую область. Там она работала под руководством начальника управления контрразведки псевдоминистерства государственной безопасности "ДНР", занимала должность так называемого коменданта нескольких населенных пунктов Донецкой области, захваченных террористами.

Кроме того, сотрудники управления СБУ в Харьковской области собрали доказательства непосредственного участия подозреваемой в допросах пленных - как мирных местных жителей, так и военных ВСУ.

Чубарова занималась поиском и передачей представителям "ДНР" сведений о численности личного состава, виде и количестве вооружения и военной техники, передвижении соединений и подразделений ВСУ, анализом разведывательной информации.

В ее "служебные обязанности" входили материально-техническое обеспечение деятельности "ДНР", формирование отдельных групп разведывательного назначения с целью военного сопротивления ВСУ.

Напомним, 7 апреля 2015 года сотрудники правоохранители задержали предполагаемого организатора серии взрывов в Харькове, которой оказалась гражданка РФ, сотрудница т.н. "министерства государственной безопасности "ДНР" с позывным "Тереза", которая в начале 2014 года была активной участницей пророссийских протестных акций в Харькове, а после начала боевых действий в Донбассе выехала в Донецк для участия в вооруженном противостоянии против Украины на стороне террористической организации "ДНР".

В феврале 2015 года "Тереза" по координации руководителя одного из управлений т.н. "МГБ ДНР" с позывным "Док" прибыла в Харьков с целью сбора разведывательной информации и координации деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые действуют на территории региона. В результате проведения неотложных следственных действий по месту временного проживания задержанной было обнаружено самодельное взрывное устройство, военное снаряжение и антиукраинская символика.

22 сентября 2015 года обвинительный акт в отношении Чубаровой был направлен в суд. Ей инкриминировалось совершение преступлений по ч.4 ст.260 (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ч.1 ст.110 (посягательство и территориальную целостность и неприкосновенность государства) Уголовного Украины.

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