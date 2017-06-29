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Видео С 1 июля водители будут сдавать новые тесты по ПДД

<span class="label red">Видео</span> С 1 июля водители будут сдавать новые тесты по ПДД
Фото: Autonews.com.ua

Печатных билетов не будет, проверить готовность к экзамену можно бесплатно на сайте главного сервисного центра МВД

29.06.17 458
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С 1 июля будущие водители будут сдавать новые экзамены. Главный сервисный центр МВД подготовил свыше двух тысяч современных вопросов по правилам дорожного движения. Это результат открытого онлайн-обсуждения. Об этом сообщает 5 канал.

В течение марта и апреля свои предложения прислали более 10 тысяч украинцев. Эксперты пожелания учли. Как результат, теоретические задачи актуализировали согласно современной ситуации на дорогах, больше внимания уделили практическим навыкам. К тому же, вопросы сгруппировали согласно категориям водительского удостоверения.

Теперь старыми остаются только условия прохождения теста, а именно: 20 минут, 20 вопросов и можно допустить максимум две ошибки.

Всего в систему тестирования будет внесено более двух тысяч новых вопросов из правил дорожного движения, в перспективе их будет больше. А вот привычных билетов уже не будет. Поэтому заучить не получится, говорят разработчики. Система автоматически будет подбирать индивидуальные тесты. Составить их помогли более десяти тысяч украинцев, которые весной присоединились к онлайн-обсуждению.

"Мы получили более 100 тысяч различных предложений, и это действительно вызвало бешеный ажиотаж. Впервые за все время независимости Украины – эти билеты и вопросы прорабатывались не в кулуарном режиме, как это всегда было. И лишь у нескольких издательств был монопольный статус", – рассказывает начальник главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Отныне печатных билетов не будет. Проверить готовность к экзамену можно бесплатно на сайте главного сервисного центра МВД.

Экзаменационные вопросы сгруппировали согласно категориям водительского удостоверения. Поэтому будущим водителям легковых автомобилей не придется отвечать на вопросы, связанные с управлением автобусами или грузовиками.

Будущим водителям сдавать теоретическую часть экзамена можно множество раз, как и раньше. Однако новая попытка должна быть не ранее, чем через 5 дней.

Помочь будущим водителям во время теста будет невозможно, уверяют в главном сервисном центре. Обещают к концу года по всей стране в классах для прохождения экзамена установить камеры, а в экзаменационных автомобилях – видеорегистраторы.

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