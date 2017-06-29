В отдельном морском центре специального назначения сил специальных операций ВС Украины проводятся занятия по водолазной, воздушно-десантной и специальной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
В течение занятий отрабатываются спуски водолазов с открытой и закрытой схемой дыхания, стрельба под водой из подводного оружия, взрывные работы под водой, плавание разведчиков-водолазов под водой с ластами, базирование водолазного снаряжения под водой.
Военнослужащие также совершенствуют навыки движения на скоростных лодках и десантирования с них, прыжки с вертолета в воду, спуски с вертолета с использованием адаптера. Военные специального назначения отрабатывают меры противопиратской борьбы с освобождением заложников в составе тактических групп.