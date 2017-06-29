Турчинов инициировал увеличение финансирования защиты киберпространства в Украине

Хакерская атака 27 июня продемонстрировала очень низкий уровень специалистов по кибербезопасности, работающих в госучреждениях

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов инициирует увеличение финансирования защиты киберпространста и информационного пространства Украины. Об этом он заявил во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности, передает пресс-служба СНБО.

"Также необходимо увеличить финансирование мер по кибернетической безопасности и информационной защиты государства, потому что негативные последствия от кибератак значительно превышают сумму расходов на эти направления", - сказал Турчинов.

Кроме того, он заявил, что хакерская атака, которая состоялась 27 июня, продемонстрировала очень низкий уровень специалистов по кибербезопасности, которые работают в государственных учреждениях. По словам Турчинова, низкий уровень зарплаты государственных служащих, не позволяет привлекать к этой работе высококлассных профессионалов.

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Напомним, хакерским атакам 27 июня 2017 года подверглись ряд государственных и частных предприятий, а также учреждений Украины. По данным пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало, в киберполицию за двое суток поступили более 1,5 тыс. обращений относительно вмешательства в работу сетей.

Масштабная хакерская атака зацепила и другие страны. Значительный ущерб был нанесен в Италии, странам Центральной Европы и Израилю. В Германии поражена система центрального офиса компании Nivea Beiersdorf в Гамбурге. В России была аткована государственная корпорация "Роснефть".

28 июня компьютерный вирус-вымогатель Petya.А распространился на страны Азии. В Индии из-за кибератаки вышла из строя система управления грузами крупнейшего порта страны. Сбои зафиксировали и в Китае, однако их масштабы не были настолько значительными.

В целом, по данным Reuters, компьютерный вирус Petyа.А поразил сети организаций более 60 стран мира.