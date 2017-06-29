В чернобыльской зоне горит 25 гектаров леса

Пламя тушат более 100 сотрудников ГСЧС вертолет и два самолета

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на территории Лубянского лесничества продолжается пожар, площадь которого достигла 25 га. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"29 июня в 12:35 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Лубянского лесничества предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 га", – рассказали в ведомстве.

По их данным, по состоянию на 20:00 площадь низового пожара составляет около 25 га.

Для проведения воздушной разведки и тушения пожара от ГСЧС привлечен вертолет МИ-8 с водосливным устройством, который осуществил 5 сбросов воды общим объемом 10 куб.м, и два самолета АН-32П.

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К тушению пожара привлечены 102 человека личного состава и 22 единицы техники, из них от ГСЧС 63 человека личного состава и 11 единиц техники. Дополнительно приведены в готовность 50 человек личного состава и 10 единиц техники Киевской, Житомирской областей и Киева.