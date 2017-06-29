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Главная » Страна » НАБУ и ФБР продлили сотрудничество еще на два года

НАБУ и ФБР продлили сотрудничество еще на два года

НАБУ и ФБР продлили сотрудничество еще на два года
Фото: twitter.com/nab_ukr

Стороны подписали соответствующий меморандум

29.06.17 93
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Федеральное бюро расследований США (отдел по борьбе с международной коррупцией) в течение следующих двух лет будут сотрудничать в расследованиях, связанных с разоблачением международного отмывания средств, взяточничеством и коррупцией чиновников из Украины, а также возвращением активов международными средствами. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Соответствующие намерения зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании между НАБУ и ФБР, который 29 июня подписали директор Бюро Артем Сытник и начальник отдела уголовного подразделения ФБР Мэтью Мун.

"Меморандум является продолжением сотрудничества, начатого в прошлом году, когда в июне 2016 года ведомства договорились о помощи друг другу. Благодаря сотрудничеству ФБР и НАБУ, сотрудники управления спецопераций Бюро имели возможность пройти тренировку навыков владения оружием в условиях физических и психических нагрузок, скорости и меткости стрельбы, тактической подготовки, идентификации реальной цели, определения потенциальной угрозы, принятия грамотных тактических решений в стрессовых ситуациях", – указано в сообщении.

В рамках нового меморандума между НАБУ и ФБР стороны будут обмениваться информацией, проводить обучение и реализовывать совместные наработки в сфере расследования коррупционных преступлений.

Напомним, в конце мая прошлого года сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Федеральное бюро расследований США будут сотрудничать в расследованиях коррупционных преступлений.

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