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Следствие по расстрелам на Майдане будет завершено до конца года, – Луценко

Следствие по расстрелам на Майдане будет завершено до конца года, – Луценко
Юрий Луценко / Фото: УНИАН

Осталось закончить экспертизы и предъявить обвинительный акт

29.06.17 132
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Следствие по расстрелам на Майдане будет завершено до конца этого года. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Радио Свобода.

"Команда прокуроров и следователей сообщает мне о готовности в четвертом квартале этого года закончить следствие по делу расстрелов на Майдане. Трагические страницы 18, 19, 20, 21-го сейчас находят свою юридическую оценку в доработанном подозрении. Это уже сделано. И следующие шаги – в окончаниях экспертиз и предъявлении обвинительного акта. До четвертого квартала мы сделаем и это, возможно, самое важное для восстановления справедливости в нашей стране решение", – сказал Луценко.

Напомним, в феврале 2016 года суд объединил уголовные производства в отношении бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, с производством в отношении Сергея Зинченко и Павла Аброськина, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела в отношении пяти бывших беркутовцев. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана. Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" не признают свою вину ни по одному из пунктов.

Всего, как сообщал прокурор генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской. 20 из них сейчас в розыске.

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли. В дальнейшем погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.

По данным Министерства внутренних дел, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.

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