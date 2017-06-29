Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Донбасс обречен из-за радиации, надо отселять людей, – Тука
Ситуация в Донбассе

Донбасс обречен из-за радиации, надо отселять людей, – Тука

Донбасс обречен из-за радиации, надо отселять людей, – Тука
Георгий Тука / Фото из открытых источников

88% резервных источников питьевой воды уже признаны непригодными для использования в быту

29.06.17 1030
800

В Донбассе происходит повышение уровня радиации в природных водах из-за затопления шахт и поднятия зараженной воды, что приведет, по аналитическим материалам НАН Украины, к распространению ее не только на контролируемые территории Украины, но и на территорию России. Об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает Укринформ.

"По результатам доклада, могу сказать, что Донбасс уже обречен в течение максимум 10 лет. Уже начались такие процессы, которые локализовать невозможно в принципе", – сказал Тука.

Он отметил, что, кроме повышения уровня радиоактивности, на сегодня уже имеются опасные отличия и в уровнях минерализации воды Северского Донца, взятой в разных местах.

"Общая площадь воды, которая в настоящее время заражена, приблизительно 15 тыс. кв. км. Некоторые цифры - разница в минерализации воды Северского Донца, в том месте, где он попадает на территорию Украины и в том месте, где он выходит из территории Украины - отличаются в 8 раз. Уже сейчас. Это приведет к невозможности использование этой воды", - отметил Тука, добавив, что Россия также использует эту воду, правда не в качестве питьевой, а в качестве технической для сельскохозяйственных потребностей.

Заместитель министра отметил, что по данным ГСЧС, так называемые резервные источники воды на контролируемой территории Донбасса уже являются непригодными для использования.

"В 2016 году на территории Луганской области, которую контролирует Украина, специалистами ГСЧС было исследовано состояние источников так называемых резервов питьевой воды, 88% этих источников уже признаны непригодными для использования в быту", – отметил Тука.

Он подытожил, что об этой катастрофе должны знать международные организации, ведь проблема настолько серьезна, что речь уже идет о возможном отселении людей из этих регионов.

"Надо создавать международные дискуссии по поиску решения этой проблемы. Возможно Министерство экологии сейчас волнуется из-за этой проблемы, однако это не уровень министерства. В настоящее время нужно уже "вопить на всю Европу" о возможных последствиях. Из тех докладов я понял, что речь идет не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут", – подытожил Тука.

8
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Террористку с позывным "Тереза" приговорили к 11 годам тюрьмыАТО: обстановка осложняетсяКарта военных действий в зоне АТО на 29 июня

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 11370
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 8472
  3. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 1861
  4. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 2772
  5. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 9210
  6. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 10402
  7. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 4957
  8. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 3253
  9. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 4940
  10. Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 2073
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 15457 / 21081
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 4677 / 5233
  3. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 2974 / 3346
  4. В Польше созывают кризисную группу правительства из-за кибератак 2551 / 2895
  5. Вьюрки научились пользоваться сигаретными окурками в лечебных целях 2541 / 2801
  6. Комитет Сената США одобрил решение о $500 млн и летальном оружии для Украины 2498 / 2893
  7. Умер экс-солист группы "Иванушки International" 2328 / 2573
  8. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 1749 / 2058
  9. Трансформация кухни. 13 украинских и мировых гастрономических трендов 1689 / 1925
  10. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 1559 / 7656
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 133 / 21081
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 30 / 5233
  3. Комитет Сената США одобрил решение о $500 млн и летальном оружии для Украины 27 / 2893
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 22 / 3346
  5. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 19 / 7656
  6. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 12 / 2058
  7. 45-летним не беспокоить. Почему работодатели устанавливают возрастной ценз и как с этим бороться 10 / 9009
  8. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 10 / 8472
  9. Макрон как мера вещей. Почему за французом интересно наблюдать 8 / 2070
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.