Украина продолжит участие в операции НАТО в Афганистане, – Полторак

Основные усилия будут сосредоточены на разминировании и противодействии самодельным взрывным устройствам

Несмотря на постоянную угрозу российской агрессии, Украина будет выполнять обязательства относительно участия в операции НАТО в Афганистане. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак по результатам участия в заседании 29 июня в Брюсселе глав оборонных ведомств стран НАТО и партнеров, участвующих в операции Альянса в Афганистане "Решительная поддержка", переадет Укринформ.

"Четкая позиция Украины заключается в необходимости адекватного реагирования на высокую активность террористических организаций и экстремистских движений. Примером таких действий террористических группировок является война на востоке Украины, которую развязала Россия. Поэтому, несмотря на постоянную угрозу, развязанную Россией агрессию против Украины, наша поддержка сил коалиции в Афганистане будет продолжаться и в дальнейшем", – подчеркнул Полторак.

Он отметил, что основные усилия будут сосредоточены на разминировании и противодействии самодельным взрывным устройствам.

Министр проинформировал, что сейчас в Афганистане в составе регионального командования "Запад" выполняют задания 10 украинских военнослужащих. Планируется направить в Афганистан еще одного военного.

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Напомним, министры обороны стран НАТО решили увеличить военное присутствие в Афганистане на несколько тысяч военнослужащих.