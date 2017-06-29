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Главная » Страна » Китайцы построят биоТЭС на Житомирщине

Китайцы построят биоТЭС на Житомирщине

Китайцы построят биоТЭС на Житомирщине
Фото из открытых источников

Станция мощностью 6,7 МВт появится в Олевске

29.06.17 569
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Китайская компания Xi'an ShaanGu Power Co. намерена построить в Житомирской области работающую на щепе биотеплоэлектростанцию. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Совместно со своими партнерами – компаниями EKOL (Чехия), Ukrenergy Coal Ltd (Великобритания) и "Креатив Пелет" (Кировоград) – китайские инвесторы намерены построить биоТЭС мощностью 6,7 МВт в Олевске.

Госэнергоэффективности заверило в готовности предоставить инвесторам все необходимые консультации.

Также в ходе переговоров с представителями Госэнергоэффективности китайские инвесторы заинтересовались действующей в Украине интерактивной картой проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике - UAMAP.

 

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