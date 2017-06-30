Святилище, которое старше Стоунхенджа, открыли для туристов на Хортице

29 июня на острове Хортица для туристов открыли святилище, которое датируется IV-III тысячелетием до н.э. Сотрудники национального заповедника утверждают, что это сооружение из камней было создано раньше, чем всемирно известный Стоунхендж. Об этом сообщает Укринформ.

Святилище на Хортице представляет собой несколько кругов камней с одним более высоким камнем и расположено в районе балки Каракайка. Этот памятник был обнаружен случайно несколько лет назад сотрудником заповедника Дмитрием Никоненко и до сегодняшнего дня находился в процессе музеефикации.

По словам участвовавшего в открытии нового объекта завотделом Национального заповедника "Хортица" Сергея Дударенко, на сегодняшний день на территории острова Хортица ученые открыли целый комплекс подобных святилищ.

"Оно старше, чем Стоунхэндж. В целом, комплекс этих святилищ – это элемент арийского сакрального пространства. Такие святилища обнаружены и в Корнуэлле в Великобритании, и в Бретани во Франции, и на Кольском полуострове. Концентрация подобных святилищ на острове Хортица дает возможность говорить о том, что Хортица могла быть сакральным центром, если можно так сказать – "Меккой эпохи бронзы", – констатировал Дударенко.

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Согласно официальным данным Национального заповедника "Хортица", на сегодняшний день наиболее интересными из уже исследованных объектов-святилищ Хортицы, являются святилище-обсерватория на высоте Брагарня, культовый комплекс около балки Большая Молодняга, "Черный камень", хранящийся в Музее истории запорожского казачества, и комплекс "Скифский стан", представляющий собой курганы и собрание каменных изделий – лапидарий.