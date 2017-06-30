Городские власти Львова официально отдали "мусорные полномочия" областным

Два года Андрей Садовый не будет заниматься ТБО

Львовский горсовет принял решение, согласно которому горсовет временно передает Львовской ОГА полномочия по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов (ТБО).

За проект проголосовали 55 из 64 депутатов, сообщили в пресс-службе горсовета.

Согласно решению, власти Львова передают структурам областной государственной администрации полномочия по вывозу и захоронению отходов из города на два года.

Также горсовет решением передает во временное управление КП "Львовспецкоммунтранс" - коммунального оператора рынка отходов.

Кроме того, власти Львова обязались до 10 июля уплатить фирмам-перевозчикам отходов компенсации за вывоз мусора на сумму 150 млн грн. В 2018 году эта сумма составит 300 млн, а в первой половине 2019 - еще 150 млн грн.

Напомним, коллапс системы утилизации мусора во Львове произошел после инцидента на свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района Львовской области, где произошел пожар. 30 мая 2016 года на свалке произошло обрушение мусора. Под завалами погибли трое пожарных и один коммунальщик.