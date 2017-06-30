Спасатели не видят угроз для ЧАЭС из-за пожара

Начальник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Василий Слободяник заявил, что пока нет предпосылок, чтобы пожар в зоне отчуждения перекинулся на Чернобыльскую атомную электростанцию.

В комментарии телеканалу "112 Украина" он сказал, что сейчас на месте пожара работают спасатели.

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"Пока, я думаю, и в дальнейшем, пожар не несет никакой угрозы, потому что это почти на границе 10-километровой зоны возле села Буряковка. Ветер юго-западный. Пока никаких угроз для атомной станции я не вижу", - отметил он.

Слободяник также добавил, что распространения огня не наблюдается.

Напомним, 29 июня в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на территории Лубянской лесничества (зона обязательного отселения) загорелось 25 гектаров леса.