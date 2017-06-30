В зоне АТО погиб украинский военный

За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 22 обстрела украинских позиции со стороны террористов.

Как сообщает пресс-центр АТО, наиболее сложной была ситуация на Донецком направлении, особенно на участке Авдеевка - Каменка, где боевики вели огонь из пехотного вооружения, минометов, 122 мм артиллерийских систем и танков. Кроме того, под вражеские обстрелы из 120 мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия попали опорные пункты сил АТО вблизи Луганского.

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На Приморском направлении под огнем террористов из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оказались позиции сил АТО в районе Водяного, Гнутово, Талаковки и Павлополя.

На Луганском направлении из минометов калибра 82 мм боевики вели огонь по позициям сил АТО в районе Счастья и Попасной. Кроме того, вблизи Попасной террористы стреляли из зенитной установки и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки погиб один украинский военный, четверо получили ранения, еще двое - боевые травмы.

Напомним, ООН отправила в ОРДЛО 20 грузовиков с гуманитарным грузом.