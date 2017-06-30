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Главная » Страна » Порошенко не поддержал петицию о разблокировке Вконтакте
Запрет российских сайтов

Порошенко не поддержал петицию о разблокировке Вконтакте

Порошенко не поддержал петицию о разблокировке Вконтакте
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

В ответе президента говорится, что блокировка Вконтакте защищает украинцев от манипулирования

30.06.17 325
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На сайте президента Украины опубликован ответ на петицию с требованием отменить блокировку российской социальной сети "Вконтакте".

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что Вконтакте "широко используется российскими спецслужбами для распространения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций".

В ответе говорится, что блокировка Вконтакте защищает украинцев от манипулирования.

"Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса Вконтакте считаю невозможной", - говорится на сайте президента.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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