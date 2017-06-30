Порошенко не поддержал петицию о разблокировке Вконтакте

На сайте президента Украины опубликован ответ на петицию с требованием отменить блокировку российской социальной сети "Вконтакте".
Президент Украины Петр Порошенко отметил, что Вконтакте "широко используется российскими спецслужбами для распространения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций".
В ответе говорится, что блокировка Вконтакте защищает украинцев от манипулирования.
"Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса Вконтакте считаю невозможной", - говорится на сайте президента.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".