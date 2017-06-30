На западной Украине от удара молнии погибли трое детей

С 29 по 30 июня в результате непогоды в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Львовской и Черновицкой областях погибли четыре человека.

Как рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, из-за дождя, сильных порывов ветра были повалены деревья, повреждены кровли жилых домов и 50 объектов социально-бытовой сферы.

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В Волынской области от удара молнии погибли двое детей 2002 и 2005 г.р. Во Львове молния привела к смерти ребенка 2008 г.р. и мужчины.

Еще двое человек пострадали, среди них ребенок 2007 г.р.