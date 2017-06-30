По делу об отравлении от суши в Киеве может быть возбуждено уголовное дело

После отравления суши в одном из ресторанов сети "Евразия" в Киеве в медучреждения обратились 25 человек.

Об этом сообщил заместитель начальника Госпотребслужбы Александр Овчаренко, пишет "112-Украина".

"На данный момент за помощью обратились 25 человек, из них один ребенок. Четыре человека, в том числе ребенок, от госпитализации отказались и на лечении находится 21 человек", - уточнил он.

По словам представителя Госпотребслужбы, были отобраны образцы проб и обследованы 20 человек персонала, который обслуживал клиентов.

"Все материалы направлены в лабораторию. Через сутки-двое будем понимать, что повлекло данное заболевание", - подчеркнул он.

Овчаренко также добавил, что все материалы переданы в Нацполицию, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Киеве зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции.