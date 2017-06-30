Мы будем экспортировать американскую энергию по всему миру, – Трамп

Дональд Трамп обещает обеспечить Украину "миллионами тонн угля".

Об этом он заявил, выступая в министерстве энергетики США, сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Президент США заявил о начале "золотой эры" для американской энергетики, отметив, что рост экспорта природного газа, угля и нефти поможет его стране укрепить сотрудничество с другими государствами.

"Мы сегодня здесь, чтобы дать старт новой американской энергетической политике. Мы будем экспортировать американскую энергию по всему миру", – сказал Трамп.

"Украина говорит нам, что ей нужны миллионы и миллионы тонн угля. В настоящее время есть много других мест, которые нуждаются в нем, и мы хотим продать его по всему мире тем, кто в нем нуждается", – подчеркнул Трамп.

Напомним, в Украине появился проект Энергетической стратегии до 2035 года.