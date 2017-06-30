ОБСЕ: С начала года в Донбассе погибли 52 мирных жителя

С начала года в Донбассе жертвами конфликта стали 285 мирных жителей, из них 52 человека погибли. Об этом говорится в недельном отчете Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) по состоянию на 28 июня, обнародованном сегодня.

"Несмотря на уменьшение количества нарушений режима прекращения огня за период с 13 по 26 июня ситуация с безопасностью на востоке Украины остается нестабильной. СMM зафиксировала около 1000 нарушений режима прекращения огня в течение выходных 24 и 25 июня. Эта вспышка насилия привела к большому количеству жертв среди гражданского населения. За отчетный период погибли 5 человек, еще 6 получили ранения. Это увеличило подтвержденное СММ общее количество жертв среди гражданского населения в 2017 году до 285, включая 52 смертельных случая", - говорится в отчете.

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Напомним, 17 июня СММ ОБСЕ сообщала, что в 2017 году конфликт на востоке Украины унес жизни 47 человек, 222 человека получили ранения.