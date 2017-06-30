В Черновицкой области прошли тактико-специальные антитеррористические учения, в которых приняли участие представители полиции, Нацгвардии, ГСЧС, ВСУ, органов власти и Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в Facebook.

Учения были направлены на отработку действий, направленных на нейтрализацию террористов, освобождение заложников и обнаружение и обезвреживание взрывных устройств.

"По легенде учений "террористы" проникли на территорию одной из газокомпрессорных станций региона, захватили заложников и угрожали взорвать объект в случае невыполнения их условий. Благодаря четко скоординированному взаимодействию всех участников учений и производимому в штабе АТЦ алгоритма действий сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Корд" молниеносно нейтрализовали "преступников", - говорится в сообщении.

Отмечено, что по итогам учений были определены основные риски террористической уязвимости объектов повышенной опасности, расположенных на территории Буковины.









Фото: facebook.com/SecurSerUkraine