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Главная » Страна » ОБСЕ эвакуировала свою патрульную базу из Попасной из-за обстрелов боевиков
ОБСЕ эвакуировала свою патрульную базу из Попасной из-за обстрелов боевиков
ОБСЕ / Фото: mw.ua
Ситуация в Донбассе

ОБСЕ эвакуировала свою патрульную базу из Попасной из-за обстрелов боевиков

Полевой офис миссии открылся только 24 июня

30.06.17 16
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ была вынуждена эвакуировать свой полевой офис из Попасной после обстрела боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО  в Facebook.

"Ночью 29 июня 2017 года НВФ ОРЛО обстреляли представительство специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, расположенное в городе Попасная Луганской области, применив запрещенные Минскими соглашениями 82-мм минометы, а также зенитные установки и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

В штабе АТО отмечают, что такими действиями боевики пытаются запугать представителей СММ ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на Луганском направлении.

Как известно, согласно достигнутых ранее в Минске договоренностей, в зоне АТО сейчас должно действовать "хлебное перемирие".

Напомним, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине открыла патрульную базу в Попасной Луганской области только 24 июня 2017 года.

Базы СММ уже работают в подконтрольных правительству районах: Волновахе, Покровске и Светлодарске Донецкой области, а также Новоайдаре, Станице Луганской и Счастье Луганской области.

Три передовые патрульные базы миссии действуют в неподконтрольных правительству районах: Кадиевке Луганской области, Горловке и Дебальцево Донецкой области.

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