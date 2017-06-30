Спасатели уменьшили в три раза площадь пожара в Чернобыльской зоне

Пожарные уменьшили площадь пожара лесного массива в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС с 25 до 8 гектаров. Об этом сообщает ГСЧС на своей странице Facebook.

"По состоянию на 11 часов 30 июня тушение пожара продолжается. В течение ночи площадь пожара уменьшена с 25 до 8 га", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 125 человек личного состава и 36 единиц техники, том числе вертолет МИ-8 и 2 самолета АН-32П.

Напомним, 29 июня в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на территории Лубянской лесничества (зона обязательного отселения) загорелось 25 гектаров леса.