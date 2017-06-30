Для борьбы с коррупцией Укрзализныця применит форензик

Для борьбы с коррупцией и другими преступлениями в Укрзализныце (УЗ) пременят ведущий иностранный опыт - форензик.

Об этом заявил глава УЗ Войцех Балчун, сообщает пресс-служба компании.

Тендер на проведение таких работ в области железнодорожного транспорта будет объявлен в ближайшее время. По словам Балчуна, к участию в тендере будут приглашены всемирно известные фирмы, которые являются лидерами в этом сегменте. В первую очередь компании аудиторской "большой четверки".

Отметим, форензик (Forensic) - это комплекс мероприятий специализированной компании по расследованию уже совершенных коррупционных и других преступлений, а также предотвращения фактов мошеннических действий со стороны менеджеров компании и их ближайшего окружения.

"Это не одноразовая акция, а системная работа, направленная против взяточничества, коррупции, финансовых махинаций", - заявил Балчун. По его словам, практика форензик продолжается 1,5-3 года, в зависимости от сложности и глубины поражения коррупцией компании. Результатом должно стать выявление и освобождение участников незаконных сделок внутри Укрзализныци и передача материалов в правоохранительные и судебные органы.

Напомним, украинские вокзалы могут стать торговыми центрами.