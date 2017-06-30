Злоумышленники помогали клиентам из других областей уклоняться от налогов

В Донецкой области правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"29 июня прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками оперативного, следственного подразделения налоговой милиции, а также управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зоны АТО ГУ ГФС в Донецкой области в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) УК Украины ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Злоумышленники, используя офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях, работали с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины, предоставляя предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств.

Во время санкционированных судом обысков обнаружено и изъято 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы бухгалтерского учета, банковские карты, черновые записи и т.д., а также денежные средства на общую сумму более 600 тыс. грн.

Проводятся все необходимые оперативно-следственные и розыскные действия по установлению полного круга лиц, причастных к занятию указанной противоправной деятельностью. Сейчас досудебное расследование продолжается.







Фото: don.gp.gov.ua