У херсонского чиновника во время обыска изъяли около 3 млн

Сейчас выясняют, откуда у сотрудника горсовета такие деньги

Работники органов прокуратуры Херсонской области совместно с другими правоохранительными органами продолжают досудебное расследование преступлений, совершенных работниками Херсонского городского совета.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"29 июня 2017 года, в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также совершение служебного подлога, правоохранительными органами проведены обыски по месту жительства должностного лица одного из управлений Херсонского городского совета, который, реализуя свои полномочия, контролировал выполнение работ подрядной организации, составлял и вносил сведения в акты приемки-передачи выполненных работ по результатам проведения капитального ремонта одного из объектов коммунальной собственности, что находится на балансе указанного управления", - говорится в сообщении.

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По результатам обысков у указанного лица обнаружены и изъяты денежные средства эквивалентные сумме около 3 млн грн. В дальнейшем следствием будет установлено происхождение данных средств и законность их получения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Предварительная правовая квалификация совершенных преступлений: ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.