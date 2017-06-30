Гибель Шаповала должна заставить нас консолидироваться, - Порошенко

Гибель полковника Максима Шаповала напоминает нам, что война - не только на фронте.

Об этом во время подхода к прессе на церемонии прощания, которая проходит сегодня в Киеве, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Конечно, такие офицеры, как Максим Михайлович Шаповал, делают честь для любой армии. Про разведчиков много не говорят, и появляется возможность и право говорить только после того, как они ушли от нас. Но он был первым и в аэропорту, один из первых "киборгов", и все сложные операции, которые проводились, в том числе по линии фронта, делались с его участием. Именно поэтому сегодня я здесь. Его гибель напоминает нам, что война не только на фронте, террористические атаки, которые развязывает агрессор, который пришел с оружием на нашу землю, могут быть где угодно. Это должно только заставить нас консолидироваться, еще больше поддерживать нашу армию, ВСУ, наши спецслужбы, нашу разведку. Я горжусь такими воинами, как Максим Шаповал. Царство небесное", - сказал президент.

Напомним, 27 июня в столице взорвали автомобиль сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала. Полковник погиб на месте, взрыв был такой силы, что обломки машины разбросало по всей дороге. Пострадали двое прохожих. Подрыв авто 39-летнего Шаповала правоохранители квалифицировали по статье "Террористический акт".