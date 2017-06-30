Чикош был приговорен к двадцатипятилетнему сроку судом военного времени, потому вопрос его экстрадиции значительно усложняется

Египетские судьи, которые выносили приговор по делу украинца Эдварда Чикоша, сейчас находятся с ним в одной тюрьме.

Об этом говорится в материале телеканала "Тиса-1".

Журналисты напомнили, что украинец находится в египетской тюрьме уже шесть лет. В 2011 году для его ареста и предъявления обвинений в подготовке террористического акта было достаточно показаний всего одного человека, которого Чикош до этого ни разу не видел.

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"Судьи отбывают наказание по другим статьям. Но так произошло. Так работает мировая справедливость. Люди должны понять, что несправедливость со временем будет наказана", - рассказывает товарищ Эдварда Чикоша - Ярослав Шафарь.

Чикош был приговорен к двадцатипятилетнему сроку судом военного времени, потому вопрос его экстрадиции значительно усложняется.

Напомним, суд Франции отказал в экстрадиции экс-премьера Косово по запросу Сербии.