Пограничники задержали на административной границе с оккупированным Крымом двух сотрудников ФСБ России. Об этом сообщает глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко.
"30 июня, около 2.30, пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВСУ на берегу Перекопского залива задержали двух неизвестных лиц без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу. Во время предварительного опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ", - написал Назаренко.
Задержанные утверждают, что выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины.
В отношении задержанных граждан РФ проводятся определенные законодательством административно-процессуальные действия.
Напомним, 18 июня, в Донбассе задержали очередных "заблудившихся" российских военнослужащих – выпускников Санкт-Петербургской медицинской академии.