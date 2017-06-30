Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 30 июня
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 пятницы, 30 июня
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 11614
- Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 8630
- Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 1947
- Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 2860
- Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 9389
- Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 10507
- Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 5095
- Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 3339
- Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 5003
- Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 2123
- Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 17471 / 26112
- Ученые "восстановили" лицо пятисотлетнему черепу 5753 / 6405
- Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 4892 / 5440
- Комитет Сената США одобрил решение о $500 млн и летальном оружии для Украины 2701 / 3068
- Умер экс-солист группы "Иванушки International" 2506 / 2754
- Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 2423 / 2821
- Донбасс обречен из-за радиации, надо отселять людей, – Тука 1996 / 2194
- Количество жертв массового отравления в Киеве достигло 23 человек 1807 / 1950
- Для борьбы с коррупцией Укрзализныця применит форензик 1762 / 1986
- Следующие президентские выборы обойдутся украинцам почти в 2 млрд грн 1419 / 1508
- Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 117 / 26112
- Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 30 / 5440
- Комитет Сената США одобрил решение о $500 млн и летальном оружии для Украины 27 / 3068
- Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 13 / 7976
- Донбасс обречен из-за радиации, надо отселять людей, – Тука 11 / 2194
- Китайцы построят биоТЭС на Житомирщине 10 / 804
- Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 8 / 2821
- Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 8 / 5095
- 45-летним не беспокоить. Почему работодатели устанавливают возрастной ценз и как с этим бороться 7 / 9160
- Забытый праздник. Почему свою Конституцию мы вспоминаем лишь изредка 7 / 231
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.