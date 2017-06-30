По Крещатику пройдут иностранные военные

На военном параде по случаю Дня Независимости Украины будут продемонстрированы новые традиции, а также примут участие военнослужащие из дружественных стран, сообщил украинский министр обороны Степан Полторак.

Как сообщает УНИАН, глава оборонного ведомства отметил, что новые традиции будут повышать моральный дух личного состава. При этом он не уточнил, какими именно они будут.

Кроме того, по его словам, иностранные военные будут принимать участие в парадных расчетах и отдельными подразделениями.

В целом Полторак утверждает, что этот парад будет проведен "по-другому", чем парады предыдущих лет. Кроме того, в рамках празднования Дня Независимости, отдельно от парада, будет проведена презентация современного оружия, которое было разработано за последние три года.

Напомним, морально-психологическим обеспечением в украинской армии будет заниматься целый институт.