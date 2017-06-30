Порошенко: Выборы еще очень не скоро

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что избирательный сезон в соответствии с нормами законодательства начнется в 2019 году. Об этом он сообщил во время торжественного мероприятия по случаю 25-летия Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве, передает УНИАН.

"Выборы, друзья, еще очень нескоро. Подчеркиваю: не скоро! Если кто-то хочет спросить, когда они будут? Избирательный сезон начнется в 2019 году, в соответствии с законодательством", - подчеркнул президент.

Порошенко призвал глав местного самоуправления вкладывать в развитие местных общин, а не копить средства на взятки и скупку голосов.

"Поэтому, вместо того, чтобы готовиться к сиюминутным подачкам и взяткам, лучше вкладывать средства в развитие общин", - резюмировал Порошенко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия оценивает необходимые расходы на подготовку и проведение следующих выборов Президента Украины в 2019 году в 1 миллиард 948 миллионов 300 тысяч гривен.