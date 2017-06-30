Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Мнинистерстве здравоохранения опубликовал список пляжей на территории Украины, вода в пределах которых не соответствует стандартам микробного загрязнения. Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

"Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандартам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки)", - отметили в Центре общественного здоровья.

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В перечень мест, не рекомендованных для купания, попали, в частности: урочище Черторой Деснянского района Киева, пляжи "Радуга" (Первомайск, Николаевская область), "Чайка", "Стрелка" (оба - Николаев), "Правый берег" (Запорожье), а также городской пляж Приморского района Мариуполя.