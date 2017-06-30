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Украинцы не поддерживают введение визового режима с РФ и блокировку российских сайтов, - опрос

Украинцы не поддерживают введение визового режима с РФ и блокировку российских сайтов, - опрос
Соцопрос / Фото: Dnpr.com

Запрет Георгиевской ленты и введение украиноязычных квот на телевидении наши соотечественники оценивают позитивно

30.06.17 84
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Большинство населения Украины (51%) не поддерживает возможное введение визового режима с Россией. Противоположного мнения придерживается 33% наших соотечественников, и еще 16% своего отношения к вопросу не определили. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Из всех регионов поддерживают визовый режим с Россией только в Западном (60% поддерживают, 28% - нет), в остальных - преобладает негативное отношение: в Центральном регионе поддерживают 28%, не поддерживают - 53%, в Южном - 14% и 62%, в Восточном - 20% и 66%.

Негативное отношение к внедрению визового режима с Россией, очевидно, связано с тем, что 51% жителей Украины имеют родственников, друзей или близких знакомых, проживающих в России.

В то же время значительно сократилось количество визитов украинце в России и россиян в Украину.  За последние три года принимали гостей из России только 14% украинцев (на Востоке – 19% и на Западе – 9%). А в России за последние три года побывали 8% украинцев, без учета граждан поехавших на заработки.

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Также блокировку российских социальных сетей ("ВКонтакте" и "Одноклассники") и сервисов (Mail.Ru, Yandex.ru и др.) не поддерживает большинство населения Украины (поддерживают - 28%, не поддерживают 53%). Только в Западном регионе несколько преобладает поддержка блокировки российских сайтов и сервисов (поддерживают 40%, не поддерживают 35%). Во всех остальных регионах негативное отношение существенно преобладает: в Центральном регионе поддерживают 20%, не поддерживают 55%, в Южном регионе - 6% и 67%, Восточном - 15% и 61%.

Запрет Георгиевской ленты был преимущественно положительно воспринят населением Украины. Соответствующее решение поддержали 40% украинцев, не поддержали 26%. В то же время региональные различия существенны: поддерживают этот запрет в Западном регионе (поддерживают 67%, не поддерживают 6%) и в Центральном - 41% и 24%, а не поддерживают в Южном регионе (за запрет - 8%, против - 38% ) и в Восточном (за запрет - 28%, против - 41%). В то же время в последних двух регионах значительная часть населения относится к запрету Георгиевской ленты безразлично: в Южном регионе - 32%, в Восточном - 22%.

Подавляющее большинство украинцев (48%) - поддерживают установку языковых квот на телевидении, не поддерживают квоты 24%, а для 16% это безразлично. В то же время ответ на этот вопрос весьма различается в зависимости от региона: больше поддерживают языковые квоты в Западном регионе (77% поддерживают, 4% - нет) и в Центральном (50% и 23%). В Восточном регионе поддерживают введение квот 34%, не поддерживают - 33%. Единственный регион, где преобладает негативное отношение к введению языковых квот - Южный: поддерживают квоты 22%, не поддерживают - 41%. В то же время в Южном и Восточном регионах значительная часть опрошенных (26% в каждом регионе) ответили, что воспринимают введение языковых квот безразлично.

Опрос был проведен с 9 по 13 июня 2017 года. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

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