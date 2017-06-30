Глава Государственного агентства управления зоной отчуждения Виталий Петрук надеется, что пожар, который возник еще вчера в Чернобыльской зоне, удастся погасить до завтрашнего дня.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Укринформ.

"Возможно, до завтрашнего дня. Мы на это надеемся, но это лес", - ответил Петрук на вопрос, когда закончится тушение пожара.

В то же время он отметил, что в настоящее время площадь возгорания уже уменьшена с 25 до 7 гектаров. С пожаром борются 125 человек, 36 единиц техники, в частности вертолет Ми-8 и два самолета.

"Вокруг территории пожара на сегодняшний день создаются минерализованные полосы, просеки, она уже контролируется", - подчеркнул Петрук.

Напомним, 29 июня в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на территории Лубянской лесничества (зона обязательного отселения) загорелось 25 гектаров леса.