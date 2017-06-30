Суд в Днипре отменил переименование проспекта Калинина в проспект Нигояна

В Днипре апелляционный административный суд отменил решение городского совета о переименовании проспекта Калинина на проспект Сергея Нигояна, одного из героев Небесной сотни. Об этом сообщает Радио Свобода.

Суда признал решение горсовета противоправным.

По словам истца - жительницы проспекта Элеоноры Кузнецовой, возмущение жителей вызвало не новое название проспекта, а несоблюдение процедуры при переименовании, которое состоялось без предварительных общественных слушаний.

"Мы ничего не имеем против личности Сергея Нигояна. Но мы живем в правовом государстве, и мы должны действовать в правовом поле. Были нарушены права жителей на свободу мысли, свободу волеизъявления, на участие в обсуждении решений органов местного самоуправления", - сказала Кузнецова.

В Днипровском горсовете признали, что при переименовании проспекта соответствующая процедура была не соблюдена.

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Как отметил руководитель юридического управления горсовета Артем Павлов, теперь процедуру переименования предстоит пройти заново, на 17 августа уже назначены общественные слушания.

При этом он не исключил, что горсовет попытается обжаловать решение апелляционного суда, подав в кассационную жалобу.

Напомним, уроженец села Березноватовка (Днепропетровская область) Сергей Нигоян погиб от огнестрельного ранения в Киеве в ночь на 22 января 2014 во время Революции Достоинства. Он был первым из протестующих, погибшим в столице Украины во время Евромайдана.