Сотрудники службы безопасности Украины задержали в Киеве "вора в законе" по прозвищу "Папуна". Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Уголовник с прошлого года жил в Киеве и координировал деятельность организованной преступной группировки, специализирующейся на преступлениях насильственного характера", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Папуна" в Ровенской области пытался контролировать незаконных копателей янтаря.

Сейчас решается вопрос о выдворении "вора в законе" за пределы Украины.

Напомним, 28 мая в Одессе правоохранители задержали 30-летнего "вора в законе" Левана Мирцхулаве по прозвищу "Пучура".