Сотрудники службы безопасности Украины задержали в Киеве "вора в законе" по прозвищу "Папуна". Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
"Уголовник с прошлого года жил в Киеве и координировал деятельность организованной преступной группировки, специализирующейся на преступлениях насильственного характера", - говорится в сообщении.
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Кроме того, "Папуна" в Ровенской области пытался контролировать незаконных копателей янтаря.
Сейчас решается вопрос о выдворении "вора в законе" за пределы Украины.
#СБУ затримала «злодія у законі» на прізвисько «Папуна» https://t.co/zeSk1b0oAx pic.twitter.com/0AbfK15zVz— СБ України (@ServiceSsu) 30 червня 2017 р.
Напомним, 28 мая в Одессе правоохранители задержали 30-летнего "вора в законе" Левана Мирцхулаве по прозвищу "Пучура".