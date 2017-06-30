Россия приостанавливает финансирование Совета Европы из-за деградации ПАСЕ

В МИД РФ заявили о "глубоком кризисе" и "деградации" организации

Россия приняла решение приостановить выплату взносов в Совет Европы за 2017 год из-за "глубокого кризиса" и "деградации" ПАСЕ. Об этом говорится в заявлении МИД РФ

В дипломатическом ведомстве РФ утверждают, что с тех пор, как против российской делегации в ПАСЕ были введены санкции за незаконную аннексию Крыма, ситуация в организации постоянно ухудшается.

"С того времени ситуация в ПАСЕ лишь деградирует: там развернута оголтелая кампания по преследованию парламентариев, настроенных на скорейшую нормализацию взаимодействия с Россией в рамках Совета Европы и сохранение инфраструктуры общеевропейского сотрудничества в соответствии с его Уставом", - говорится в заявлении.

В России считают, что кризис в ПАСЕ грозит затронуть и другие органы Совета Европы.

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"Кроме того, отстранение российских парламентариев от участия в предстоящем утверждении в ПАСЕ высоких должностных лиц Совета Европы, включая Генсекретаря, его заместителя, Комиссара по правам человека и судей Европейского Суда по правам человека, поставит под вопрос их легитимность в контексте отношений России с Советом Европы в целом", - добавили в МИД РФ.

Восстановить финансирование Совета Европы в РФ обещают после восстановления в правах российской делегации.

"С учетом происходящего Российская Федерация приняла решение приостановить уплату своего взноса в Совет Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россия решила не платить в 2017 году свой третий взнос (около 11 млн евро) в Совет Европы.